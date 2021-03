La Chaux-de-Fonds fait un pas de plus vers la rénovation de sa patinoire

Pour le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, c’est tout le contraire. L’exécutif a souligné la volonté de créer un site de référence d’envergure cantonale et régionale en augmentant la capacité d’accueil de 5'400 à 6'000 places. Le projet se veut également écoresponsable avec la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la nouvelle structure et la patinoire extérieure devrait être homologuée, couverte et fermée. Des solutions défendues par le conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, Thierry Brechbühler :