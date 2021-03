Val-de-Travers : vaccination en pharmacie et en cabinets médicaux

Cinq pharmacies, cinq cabinets médicaux et un centre médical du Val-de-Travers intégreront mercredi le dispositif cantonal neuchâtelois de vaccination contre le Covid-19 en tant que projet-pilote. Dans un premier temps, près de 300 doses par semaine sont prévues. Elles sont réservées dans l’immédiat aux personnes de 65 ans et plus habitant la région.

"Dès que la quantité de doses livrées le permettra, la vaccination sera étendue à d’autres pharmacies et cabinets médicaux volontaires dans le canton", ont indiqué lundi la Chancellerie d'Etat et la cellule de crise ORCCAN. Le Val-de-Travers est actuellement la seule région du canton à n'avoir pas de centre de vaccination.

À ce jour, 27’646 doses ont été administrées pour lutter contre le coronavirus dans le canton de Neuchâtel. Dans le détail, 17'458 personnes ont reçu la première dose et 10’188 la seconde. Sur les 33’160 doses reçues, plus de 83% ont déjà été distribuées.

Toutes les personnes hautement vulnérables, soit près de 6500 personnes, ont pu bénéficier des deux doses nécessaires à la vaccination contre le coronavirus. Au sein des 53 établissements médico-sociaux (EMS) que compte le canton, 80% en moyenne des résidents volontaires se sont également fait vacciner. /ats-vre