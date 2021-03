Rouvrir les restaurants dès le 22 mars

La gauche et la majorité des Vert’libéraux se sont opposées, non pas à la réouverture des restaurants, mais au procédé qui interfère dans les compétences du Conseil fédéral. Tous les élus romands de l’UDC, du PLR, du groupe du Centre et des Vert’libéraux ont soutenu la déclaration. Sauf deux, qui ont voté avec la gauche, le libéral-radical neuchâtelois Damien Cottier et la PDC fribourgeoise Christine Bulliard. Et pourtant, Christine Bulliard est restauratrice. Elle estime que la date du 22 mars est proche et que les inconnues sont encore nombreuses :