Pas de cluster à Numa-Droz

Les tests salivaires réalisés sur quelque 550 élèves et enseignants du cycle 3 du collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds ont révélé que le Covid-19 ne circulait pas de façon incontrôlée dans l’établissement.

Selon un communiqué du canton de Neuchâtel diffusé ce mercredi, l’opération a permis de détecter deux cas asymptomatiques. Ceux-ci ont été mis en isolement et leurs contacts proches en quarantaine. L’opération avait été lancée à la suite de la découverte de sept cas positifs au sein du collège.

Avec l’aide des autorités scolaires et de la Protection civile, le Canton avait mis en place un important dispositif afin de pouvoir tester 443 élèves et 109 enseignants et collaborateurs de l’établissement. Il pourra être redéployé à l’avenir si la situation sanitaire l’exige. / comm-cwi