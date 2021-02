Neuchâtel a la situation la plus problématique de Suisse

Depuis début février, le canton de Neuchâtel a la situation sanitaire, en lien avec la pandémie de Covid-19, la plus problématique de Suisse. Trois clusters importants, qui ne sont pas hors de contrôle, ont été identifiés.

« Neuchâtel a actuellement les taux d'incidence et de reproduction les plus élevés de Suisse. Le RE se situe à 1,22 et montre qu'il y a une progression de la pandémie », a déclaré mercredi le conseiller d'Etat Laurent Kurth devant les députés.

Le chef du Département des finances et de la santé a précisé que les chiffres sont bas en Suisse et qu'un seul gros cluster a un impact important. Trois clusters ont été identifiés dans le canton. Ces trois dernières semaines, 17 classes ont été mises en quarantaine et des opérations importantes de tests ont été (ou vont être) menées.

Deux EMS ont vu la moitié de leurs résidents être touchée par le Covid et le Réseau hospitalier neuchâtelois a aussi enregistré des clusters. « Plus de la moitié des infections à Neuchâtel est due à la souche britannique », a ajouté Laurent Kurth. /ats-lfe