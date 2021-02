Une action pour soutenir les apprentis dans le domaine de la cuisine

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Ce proverbe prend tout son sens en ces temps de pandémie, notamment dans certains secteurs durement touchés par les restrictions sanitaires. Avec l’hôtellerie-restauration quasi à l’arrêt, c’est toute une génération d’apprentis dans le domaine de la cuisine qui se voit fortement lésée dans sa formation.

Ainsi, l’Association des commerçants du canton de Neuchâtel (AC) a lancé cette semaine une action de soutien pour permettre à la relève d’exercer son métier. Ce mardi, ce mercredi, puis ce vendredi, plus de 240 menus seront préparés dans deux établissements de la région: « La Différence » à La Chaux-de-Fonds et « La Brasserie du Jura » à Neuchâtel. C’est dans ce dernier que nous nous sommes rendus, lors du premier jour de cette sympathique initiative, afin de prendre la température auprès de son patron et des quelques apprentis qui l’accompagnaient.