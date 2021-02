Commerces sous contrôle

Les commerces du canton sont soumis à rude épreuve avec la pandémie. Depuis le 18 janvier, les produits non-essentiels ne peuvent plus être vendus. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de contrôler que toutes les mesures sont bien appliquées. Quatre binômes formés d’un agent du SCAV et d’un policier de proximité arpentent les magasins du canton. Environ 700 contrôles ont ainsi déjà été effectués.