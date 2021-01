Pas de vaccin chez les médecins dès la mi-février

Vous êtes sur une liste d’attente pour vous faire vacciner chez votre médecin ? Et bien vous devrez patienter. En effet, les généralistes et les pharmacies ne pourront certainement pas administrer de doses contre le coronavirus dès la mi-février, comme cela était annoncé. Selon la Société neuchâteloise de médecine, l’approvisionnement du canton de Neuchâtel avec le sérum Pfizer/BioNtech reste problématique. C’est pourquoi, la faîtière des médecins recommande aux confrères de ne pas dresser de listes d’attente, afin de ne pas faire miroiter de faux espoirs à leurs patients.

La semaine passée, le Canton de Neuchâtel a annoncé que deux centres de vaccination vont ouvrir leurs portes à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, mais aussi que « dès la mi-février, les cabinets médicaux et les pharmacies volontaires pourront administrer des doses de vaccins ». Toutefois, cette dernière directive ne pourra certainement pas être appliquée.

Si les médecins sont prêts, le faible nombre de vaccins reçu et les retards accumulés dans la chaîne de production du géant américain invitent à la prudence. Pour le président de la SNM, Dominique Bünzli, les personnes - à risque ou proche aidant - dans l’attente d’un vaccin, doivent d’adresser au Canton de Neuchâtel et passer par l’un des centres cantonaux. Le but est aussi de ne pas surcharger les professionnels de la santé. /jha