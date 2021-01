Premier cas neuchâtelois du variant britannique

Le Canton de Neuchâtel vient d’identifier un premier cas du nouveau variant du Sars-Cov-2 suite à une analyse rétrospective de résultats à partir du 31 décembre 2020. Testé positif au Covid-19 le 1er janvier, le cas vient d’être confirmé par séquençage pour le variant britannique. D’autres cantons ont aussi signalé cinq situations impliquant des cas contacts. Une enquête et des mesures de contrôle sont en cours.

Ce nouveau variant est beaucoup plus contagieux et peut entraîner une augmentation exponentielle du nombre de malades. Les autorités sanitaires neuchâteloises demandent à la population de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité et les gestes barrières. En l’état actuel des connaissances, le vaccin contre le Covid-19 semble conserver toute son efficacité contre ce nouveau variant. /comm-jha