« La coupe est pleine » pour les commerçants

Les mesures étaient dans l'air. Mais c’est tout de même un coup de massue pour les commerces non essentiels. Afin de lutter contre la pandémie, notamment des nouveaux variants du virus plus contagieux, le Conseil fédéral a pris de nouvelles mesures mercredi. Dès lundi, les commerces non essentiels garderont portes closes. Des exceptions sont prévues, notamment pour les coiffeurs qui resteront ouverts.

Ces mesures sont un nouveau coup de massue pour de nombreux commerçants à l’image de Florence Läderach, co-administratrice des maroquineries Biedermann à Neuchâtel :