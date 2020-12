Le chocolat a cartonné à Noël

Le chocolat s’est refait une santé à Noël. Dans le canton, les Neuchâtelois ont littéralement dévalisé les rayons des confiseries locales. De quoi redonner un peu le sourire aux artisans de la branche qui ont vécu une année 2020 très difficile. En effet, Pâques a été un désastre avec des ventes qui ont chuté à près de 10% du chiffre habituel pour certains. Cette embellie de fin d’année vient donc donner un bol d’air au secteur, mais les problèmes liés à la crise sanitaire ne sont pas effacés pour autant.





20 % de chiffre en plus



« C’est magnifique, on est très soulagés ». Ce sont les mots du CEO de Jacot Chocolatier, Daniel Knöpfel qui est présent dans le Val-de-Travers et sur le Littoral. Et il y a de quoi, vu que le chiffre d’affaires a augmenté de 20% durant ce mois de décembre, par rapport à 2019. Si ces ventes sont exceptionnelles, elles ne permettent toutefois pas de compenser les pertes subies durant la période pascale. Mais selon Daniel Knöpfel, il est réjouissant de voir que les consommateurs ont soutenu les artisans locaux. Il ajoute que : « les gens apprécient de savoir que les douceurs sont produites ici, de manière instantanée et sans de multiples adjonctions de conservateurs comme dans la grande distribution ».







Etals vidés



Même constat du côté de Crème Renversante à La Chaux-de-Fonds. Sur les réseaux sociaux, la chocolaterie des Montagnes neuchâteloises n’en revenait pas du succès rencontré. En l’espace de quelques jours, tout le stock a été écoulé. Avec des étals vides, la famille Henchoz a dû fermer le magasin : « le temps de reproduire un peu de marchandises ». Pour Maude Henchoz, gérante du bar et de la chocolaterie, il a fallu improviser. C'est pourquoi la création d'un magasin dans des locaux adjacents a été salutaire.