Entreprises fermées : salaires des apprentis pris en charge par le canton

Nouvelle mesure en faveur de l’apprentissage. Le Conseil d’Etat remboursera les salaires des apprentis dans les entreprises qui ont dû fermer en novembre. Le gouvernement a adopté un arrêté qui permet un dépassement de crédit de 300'000 francs pour atténuer les conséquences économiques du coronavirus. Cette mesure vaut pour les mois de novembre et décembre.

Il s’agit du remboursement des salaires des apprentis engagés plus particulièrement dans la restauration des établissements publics, les lieux de divertissement et de loisirs, notamment les fitness et les lieux culturels comme les bibliothèques, théâtres et cinémas. /comm-aju