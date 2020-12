Les ambulances Roland devraient passer aux mains des Vallées

Les ambulances Roland seront certainement reprises par Val-de-Ruz et Val-de-Travers en 2023. Selon la commune vaudruzienne, le service de secours partenaire a décidé d’arrêter son activité au 31 décembre 2022. De quoi lancer l’idée d’une reprise et d’une collaboration intercommunale avec Val-de-Travers. Actuellement, les ambulances Roland couvrent la région du Val-de-Ruz et sont liées par un contrat de prestation avec la Commune. Mais cette annonce signe-t-elle la fin de l'entreprise ?