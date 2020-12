Mesures du Conseil fédéral : le mécontentement

C’est la consternation en Suisse romande. Après avoir laissé les cantons romands affronter seuls la deuxième vague, le Conseil fédéral veut désormais reprendre la main dans la lutte contre le Covid-19. Berne envisage dès samedi des mesures pour toute la Suisse : fermeture des magasins et restaurants à 19h00, réunions privées limitées à cinq personnes et activités culturelles interdites. Des mesures dévoilées mardi soir, et qui sont en consultation jusqu’à vendredi auprès des cantons.

Pour Fabien Fivaz, conseiller national vert neuchâtelois, c’est l’incompréhension :