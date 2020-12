Desserte améliorée en gare de Neuchâtel

Quelques nouveautés entreront en vigueur en même temps que le changement d’horaire du 13 décembre. Par voie de communiqué, les CFF ont annoncé la mise en place d’une liaison supplémentaire entre Neuchâtel et Bienne, soit un train régional qui fera un aller-retour tôt le matin. Parmi les autres changements, il ne faudra compter plus que 3h32 pour rejoindre Lugano en 2021 depuis Neuchâtel, contre 4h aujourd’hui. A relever la fermeture de la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds entre le 1er mars et le 31 octobre.





Accès internet sur les grandes lignes et AG mensuel

Parmi les autres changements, l’accès à internet sera généralisé sur les trains grandes lignes. Tous les clients possédant un AG auront la possibilité de le payer par tranches mensuelles. /comm-lfe