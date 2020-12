Neuchâtel: réouverture des lieux culturels le 19 décembre

Bouffée d’oxygène pour le milieu de la culture. Les cinémas, théâtres et salles de spectacle pourront rouvrir dès le 19 décembre dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et Fribourg. Les quatre cantons ont annoncé conjointement vendredi cette mesure, qui reste toutefois conditionnée à l'évolution sanitaire.

L'accueil du public en salle redevient possible à condition de respecter la limite de 50 personnes au maximum pour une manifestation culturelle, fixée par le Conseil fédéral. Dans un communiqué, la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin précise que la date retenue donne le temps aux acteurs de la scène culturelle romande qui le souhaitent de se préparer et de proposer au public une offre adaptée aux circonstances.

Les cantons de Berne et du Jura, associés à cette concertation, ont confirmé leur décision antérieure de réouverture pour, respectivement, le 14 et le 17 décembre. Quant au Valais, il avait annoncé jeudi que ses lieux culturels pourraient rouvrir le 14 décembre. /ats-sma