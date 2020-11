Un dicastère de l’environnement à Val-de-Ruz

La commune de Val-de-Ruz crée un dicastère de l’environnement. Il fait son apparition à la suite de la séance constitutive du Conseil communal du mardi 24 novembre. Ce département revient au nouvel élu PLR Daniel Geiser, qui sera également en charge des travaux publics, des eaux et des forêts. De son côté, le sortant socialiste François Cuche reprend la présidence ainsi que la Santé, société, sécurité et énergie. Le néophyte PLR Jean-Claude Brechbühler hérite du poste de secrétaire ainsi que du dicastère de l’Éducation, jeunesse et sports-loisirs-culture. Enfin, une rocade a été effectuée entre le vice-président vert Roby Tschopp et le PLR Yvan Ryser. L’élu vert reprend le tourisme et laisse les ressources humaines au libéral-radical. Roby Tschopp sera ainsi à la tête du dicastère Aménagement du territoire, économie, tourisme et mobilités, tandis qu’Yvan Ryser obtient les Finances, RH et les bâtiments.

De plus, le Conseil communal a souhaité pérenniser le fonctionnement par délégation permanente sur les thématiques et répartition suivantes :

- L’autonomie énergétique et le développement éolien (François Cuche, Yvan Ryser et Roby Tschopp);

- Le développement régional et avenir (Jean-Claude Brechbühler, Daniel Geiser et Roby Tschopp);

- Les prestations à la population et communication (Jean-Claude Brechbühler, François Cuche et Daniel Geiser);

- La santé, la prévention et la sécurité (Jean-Claude Brechbühler, François Cuche et Yvan Ryser)

François Cuche et Roby Tschopp occuperont respectivement la présidence et la vice-présidence jusqu’en juin 2021. /comm-lfe