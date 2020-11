Covid-19 : les tests rapides sont disponibles dans le canton de Neuchâtel

Les tests rapides antigéniques sont arrivés dans le canton de Neuchâtel. Ils sonnent le glas de la procédure d'auto-quarantaine sans test introduite la semaine passée.



Dans un communiqué, l'Etat a annoncé ce jeudi qu'elle élargissait dès à présent son offre de dépistage du Covid-19. Les tests pourront ainsi être effectués dans plusieurs centres médicaux, cabinets et pharmacies du canton. Ils sont deux actuellement à dispenser cette prestation, la permanence Volta à La Chaux-de-Fonds et le centre médical de l'Entre-deux-Lacs au Landeron. Huit pharmacies et neuf centres et cabinets médicaux viendront compléter cette liste dès la semaine prochaine. Celle-ci sera complétée au fur et à mesure. Elle peut être consultée sur le site de l'Etat.

Le Canton précise dans son communiqué que ces tests sont avant tout destinés « aux personnes présentant des symptômes apparus moins de quatre jours auparavant ». Les personnes à risque et le personnel soignant devront continuer à utiliser les tests PCR, considérés comme plus sensibles que leur version antigénique rapide.

Suspension de la procédure sans test

La procédure allégée d'auto-isolement et d'auto-quarantaine sans test est suspendue. Le Canton justifie cette décision en raison d'une meilleure capacité de dépistage. « Les équipes d'enquête d'entourage (contact tracing) ont à nouveau la capacité de mettre en isolement les cas positifs dans les 24 heures », peut-on lire dans son communiqué. Mais la filière pourrait être réactivée en cas de besoin, conclut-il. /comm-dsa