Réactivation de la ligne téléphonique spéciale Covid-19 en ville de Neuchâtel

Elle revient dès jeudi 12 novembre à la faveur de la seconde vague de coronavirus. La ligne téléphonique spéciale Covid-19 signe son grand retour afin de fournir aides et conseils à tous les habitants de la nouvelle commune fusionnée. Si elle est d’abord adressée aux personnes âgées ou à risque, elle est désormais étendue à l’ensemble de la population communale. Par exemple, elle permettra de demander de l’aide pour les courses, un transport pour raisons médicales ou simplement d’interroger les autorités sur des questions pratiques liées à une hospitalisation. Lors de la première vague entre mars et juin, la hotline avait reçu et traité près de 250 appels. Elle est proposée via un partenariat entre la Ville et l’association Bénévolat Neuchâtel. /comm-lfe