Le PLR lève le voile sur ses candidats à l’exécutif de Val-de-Ruz

Ils sont trois PLR à se lancer dans la course au Conseil communal de Val-de-Ruz : Jean-Claude Brechbühler, Daniel Geiser et Yvan Ryser. Après avoir été auditionnées, le groupe politique a relevé la complémentarité des expériences et les grandes compétences des trois personnalités. Ils ont, aux yeux du PLR du Val-de-Ruz, toutes les qualités pour prendre en mains les destinées de la commune. Ils sont appelés à succéder aux sortants Anne-Christine Pellissier, Cédric Cuanillon et Christian Hostettler.

L’élection du Conseil communal par le Conseil général a lieu le 23 novembre. Le PLR détient 16 sièges sur 41 au législatif. /comm-aju