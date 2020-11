Évolution du coronavirus à Neuchâtel

Le nombre de contaminations au Covid-19 reste élevé dans le canton. Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 1'106 nouveaux cas positifs ont été enregistrés depuis lundi. Les hospitalisations sont en augmentation constantes et ont plus que doublées. Le Réseau hospitalier neuchâtelois en comptait 125 jeudi, contre 74 une semaine avant, dont 20 aux soins intensifs.

Près de 2’000 tests ont été réalisés cette semaine, le taux de positivité s’élève à environ 60%. Le taux d’incidence dans le canton, calculé mardi, fait état de 1'842 contaminations pour 100'000 habitants. /gtr