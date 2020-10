Neuchâtel renforce ses mesures

L’évolution des contaminations au Covid-19 est « préoccupante ». Neuchâtel renforce ainsi son dispositif après les annonces du Conseil fédéral de mercredi. Le Conseil d’Etat a décidé ce vendredi que les rassemblements de plus de 5 personnes y compris dans le cadre privé seront interdits dès lundi 2 novembre. Le télétravail est fortement recommandé et sera étendu dans l'administration cantonale. Le port du masque est obligatoire pour les élèves du cycle 3 (9e et 11e année) de l'école obligatoire. Le Conseil d'Etat demandera au Grand Conseil qu'il déclare à nouveau la situation extraordinaire au plan cantonal. Ces restrictions resteront en vigueur pour une durée de trois semaines.



Le canton constate « une aggravation très importante du nombre d’hospitalisations ». Le RHNe fait état de 90 patients pris en charge dont 13 en soins intensifs. Ces chiffres ont presque doublé en une semaine.



