Anne-Christine Pellissier incertaine

L'avenir politique d'Anne-Christine Pellissier est incertain. Dimanche, à Val-de-Ruz, les deux conseillers communaux sortants PLR ont subi un camouflet. Anne-Christine Pellissier et Christian Hostettler ne sont non seulement pas réélus au Conseil général, mais en plus ils terminent derniers de leur liste. Alors que Christian Hostettler a déjà annoncé la fin de sa carrière politique, sa camarade de parti veut attendre le 2 novembre et la séance du parti pour prendre une décision.