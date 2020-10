Les mesures vont grandement impacter les milieux sportifs

Pour faire face à la situation, le gouvernement cantonal a mis en place une série de nouvelles mesures qui entreront en vigueur samedi soir. Les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public et privé sont interdits. Les établissements publics dont les restaurants doivent fermer au plus tard à 23h. Le nombre de convives à table est limité à 4 personnes, sauf pour les familles qui partagent le même foyer. Les répétitions de fanfares et chorales sont interdites, tout comme les sports de contact comme le foot et le basket. Les autorités prévoient tout de même une exception pour les clubs sportifs professionnels qui pourront jouer à huis clos. Finalement, les fitness, centres de bien-être, piscines et bowlings vont devoir fermer leurs portes. Un coup dur pour les acteurs du secteur.