Le Canton de Neuchâtel déclare le niveau rouge

Le gouvernement neuchâtelois a décidé d’augmenter le niveau d’alerte au rouge. Présentées ce vendredi matin en conférence de presse, les nouvelles mesures visent à infléchir la courbe des nouvelles infections. Cette semaine, le taux de positivité dans le canton a atteint 50%. Le nombre de patients admis à l’hôpital étaient 33 ce mercredi, ils sont désormais 55 ce vendredi 23 octobre. Parmi eux, six personnes sont aux soins intensifs dont quatre intubés.





Entrée en vigueur des nouvelles mesures samedi soir à 23h

Le Conseil d’Etat a pris la décision d’interdir tout rassemblement public ou privé de plus de dix personnes, à l’exception des funérailles ou des rassemblements « à intérêt public prépondérant » comme les séances d’autorités ou les bureaux de vote. Tous les établissements publics devront fermer au plus tard à 23 heures. Les clients ne pourront pas être plus de quatre personnes à la même table, sauf s’ils vivent dans le même ménage ou font partie de la même famille. Côté sportif, les fitness, centres de bien-être et piscines devront fermer. Les sports de contact sont désormais interdits (football, basket, hockey, volley, sports de combats, danses de salons, etc…), à l’exception de la pratique à huis-clos à titre professionnel et de l’entraînement individuel. Les activités musicales collectives (chorales et fanfares notamment) sont également interdites. Enfin, le port du masque est obligatoires dans les marchés et les foires, où il ne sera plus possible de consommer sur place. Les mesures entrent en vigueur samedi 24 octobre à 23h. La date à laquelle ces mesures prendront fin n’a pas été précisée. Le Conseil d'Etat se réserve le droit d'ajouter d'éventuelles nouvelles restrictions pour les lieux de spectacle ces prochains jours. /comm-lfe