L’avenir des Jeunes-Rives s’expose via une application

A quoi ressemblera le parc des Jeunes-Rives après son réaménagement ? Une exposition virtuelle interactive, lancée ce mercredi, y répond. Elle permet de se projeter dans un avenir proche en découvrant, téléphone en main, la nouvelle plage et les différentes infrastructures prévues au bord du lac. Cette visite se fera via l’application gratuite Totemi. Une fois installée, les curieux pourront se connecter aux six bornes disséminées dans le parc pour accéder à des informations générales, des plans, des images de synthèse ainsi qu’à des vidéos de présentation du projet. A noter que les personnes non connectées peuvent prendre connaissance des principales informations grâce à des panneaux à proximité des bornes.

La première phase du réaménagement des Jeunes-Rives, votée par le Conseil général le 29 juin dernier, débutera l’année prochaine. /rgi