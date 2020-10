Le Canton va annoncer de nouvelles mesures samedi

Le Canton précise que la situation dans les EMS s'est en revanche stabilisée. D'autres clusters (foyers de contamination) en lien avec des événements sociaux sont apparus, comme celui d'une chorale qui a touché au total une centaine de personnes. Tous les groupes d'âge sont atteints. Les autorités appellent la population à limiter autant que possible les contacts sociaux. Il est également important de se faire dépister sans délais en cas de symptômes.





Seize personnes hospitalisées

Au sein du RHNe, seize personnes contaminées au Covid-19 (contre une seule le jeudi 1er octobre) sont actuellement hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Sept décès imputables au Covid-19 ont été enregistrés depuis le 21 septembre.

Sur nos ondes, la directrice des soins du RHNe, Sandra Jeanneret, a déclaré que le nombre de lits en soins intensifs a déjà été augmenté et est passé de six à dix. Dès lundi, il se montera à douze. De plus, une nouvelle unité sera ouverte dès lundi et comptera 18 lits d'ici à fin octobre pour absorber des patients (pas uniquement Covid 19) qui auraient besoin de soins. /ATS-ara