Val-de-Travers : deux référendums pour Les Oeillons et Longeaigue

La vente des Oeillons et de Longeaigue doit passer par le peuple. Le POP du Val-de-Travers lance deux référendums contre la vente de ces deux domaines agricoles par la Commune. Ils sont situés près des localités de Noiraigue et de Buttes. Le législatif a pris la décision de se séparer des Oeillons et de Longeaigue lors de sa séance de fin septembre. Le POP estime que la commune devrait conserver ces domaines dans son patrimoine. La formation politique a jusqu’au 11 novembre pour réunir les 760 signatures nécessaires. /comm-aju