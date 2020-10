Coup de pouce à l’emploi

La pandémie de Covid-19 a eu des effets sur le taux de chômage dans le Canton de Neuchâtel. Même si son niveau est resté stable ces deux derniers mois à 4,9%, il a augmenté de 1% depuis février et l’avenir est inquiétant. L’Etat met en place de nouveaux outils pour favoriser l’accès à l’emploi. Deux catégories d’âge particulièrement touchées par le chômage ont été visées : les jeunes de moins de 30 ans et les seniors de plus de 50 ans. Des primes à l’embauche de 4'000 francs seront octroyées aux employeurs pour chaque recrutement durable. De plus en ce qui concerne les jeunes, une prise en charge partielle ou totale du défraiement des stagiaires sera possible.