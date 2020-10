Tests Covid : un dispositif plus efficace est réclamé

Un dispositif perfectible. C’est le sentiment qui ressort d’un sondage mené par neuf associations économiques neuchâteloises auprès de leurs membres. Les 295 entreprises qui ont répondu font état de délais plus longs pour obtenir un dépistage, et les résultats qui l’accompagnent, que dans les cantons de Vaud et de Berne.

Le conseiller d’Etat en charge de la santé, Laurent Kurth, avait précisé début septembre devant le Grand Conseil que la rapidité et le nombre de tests allaient être augmentés pour limiter les quarantaines. /comm-sbe