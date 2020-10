Covid-19 : propagation stoppée au home Dubied

La situation est sous contrôle au home Dubied à Couvet. Fin septembre, neuf résidents et six collaboratrices de l’institution avaient été testés positifs au Covid-19. Lors d’un second dépistage samedi, aucun nouveau cas n’a été détecté, communique le home ce lundi.

L’institution déplore cependant un mort parmi les neuf résidents qui avaient été touchés fin septembre. /comm-rgi