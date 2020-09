Deux sessions de tirs air-sol dans le lac de Neuchâtel courant octobre

Les Forces aériennes suisses seront de sortie. Du mardi 6 au vendredi 9 octobre puis du mardi 20 au vendredi 23 octobre, des exercices de tirs air-sol sont prévus sur la place de tir pour avions de Forel (FR). Des avions à réaction survoleront le lac à ces dates entre 9h et midi, puis entre 13h et 16h. Des nuisances sonores sont donc à prévoir de manière « soudaine et répétitive ». /comm-lfe