Le Canton de Neuchâtel s’inquiète pour les EMS

Les cas de coronavirus augmentent dans les établissements médico-sociaux. Un constat qui inquiète le Canton de Neuchâtel. Dans un communiqué, le Service de la santé publique confirme ce lundi que plusieurs foyers sont récemment apparus et que les résidents d’un EMS ont été touchés dans le Val-de-Travers. Dimanche, le Canton a reçu les résultats confirmant que neuf résidents et six collaborateurs du home Dubied étaient positifs au Covid-19.

Un autre EMS a été particulièrement impacté début septembre avec 60% de ses résidents testés positifs ainsi que 22 collaborateurs. Le communiqué avance que trois décès sont survenus et plusieurs hospitalisations ont été nécessaires.

Le Canton rappelle à la population d’adopter un comportement responsable et d’appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires, notamment afin de protéger les populations vulnérables. /comm-jha