Coronavirus : annonce obligatoire dès 30 personnes

Neuchâtel prend de nouvelles mesures face au coronavirus. Dès le 1er octobre, les manifestations privées de plus de 30 personnes devront être annoncées à l’Etat au moins cinq jours à l’avance. Une mesure déjà mise en place dans le canton du Jura et qui permet « d’accompagner, conseiller et soutenir les organisateurs », selon un communiqué diffusé jeudi.

L’annonce se fait auprès du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) via un formulaire en ligne.

Le Conseil d’Etat précise qu’il privilégie l’annonce des manifestations plutôt qu’une limitation du nombre de participants. /comm-mwi