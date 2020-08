La France pourrait être placée sur liste rouge

La France sera-t-elle placée sur liste rouge mercredi après-midi ? La Confédération doit mettre à jour sa liste des pays qui présentent un risque élevé d’infection au coronavirus, et la perspective de voir la France intégrer ce groupe se fait de plus en plus concrète.

Selon 24Heures, le nombre de nouvelles infections s’élevait mardi sur l’ensemble du territoire français à 62,8 cas pour 100’000 habitants sur 14 jours. Ce chiffre dépasse largement la limite fixée par l’Office fédéral de la santé publique. A savoir maintenant quelles seraient les conséquences pour l’économie neuchâteloise si les travailleurs frontaliers ne peuvent plus se rendre en Suisse sans quarantaine.