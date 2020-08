Conjoncture économique : Neuchâtel plus impacté que le reste du pays

L’économie neuchâteloise a été plus impactée que le reste du pays par le semi-confinement. C’est ce qui ressort de l’analyse de Claude Jeanrenaud dans la publication « Conjoncture économique » du Service cantonal de la statistique. Le professeur souligne que le climat des affaires dans l’industrie neuchâteloise se dégrade davantage, et que le plongeon de la conjoncture internationale a pénalisé l’industrie de notre canton.

Le recul de la production neuchâteloise pendant la période de semi-confinement avoisinerait 20%, selon Claude Jeanrenaud. Pour livrer cette projection, et en l’absence de données sur la production trimestrielle dans le canton, le professeur a utilisé la consommation d'électricité comme indicateur de l'activité économique. Entre le 16 mars et le 26 avril 2020, l’utilisation du courant a baissé nettement plus dans le canton, de l’ordre de -13 %, qu’au plan national. En Suisse, la baisse est de l’ordre de -6%. Du coup, si l’on répercute ce rapport au PIB observé en Suisse, le recul de la production neuchâteloise pendant la période de semi-confinement avoisinerait 20%.

L’analyse montre aussi que les exportations horlogères se sont effondrées. La baisse est supérieure à 80 % en avril et à 70 % en mai. L'augmentation des ventes en Chine en juin a contribué à contenir le recul qui s’est limité à 40% durant ce mois.

L’étude soulève un autre point : actuellement dans le canton de Neuchâtel, une entreprise sur deux indique que le nombre de personnes qu'elle occupe est trop élevé. Dans l’horlogerie, ce chiffre se monte à huit entreprises sur dix.

La publication juge que si l’évolution de la pandémie est incertaine pour ces prochains mois, celle de l’économie l’est tout autant : le rétablissement sera lent et fragile. /aju