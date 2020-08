RHT : procédure sommaire étendue jusqu’à fin 2020

Il n’y a pas que le monde du sport qui est soulagé par les décisions du Conseil fédéral de ce mercredi. Le gouvernement a décidé d’autoriser les manifestations de plus de 1'000 personnes à partir du 1er octobre, sous certaines conditions, posées notamment par les cantons. Du côté des milieux économiques, on salue la décision d’étendre l’octroi de réduction de l’horaire de travail à des conditions facilitées. La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie se réjouit de constater que la procédure sommaire pour recourir au chômage partiel sera maintenue jusqu'à la fin de l'année.

Florian Németi souligne que cela permet de maintenir un régime non-bureaucratique pour les entreprises, notamment pour les petites sociétés, avec une obtention des indemnités de manière fluide. Entretien avec le directeur de la CNCI à écouter ci-dessous. /aju