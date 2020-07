Certains masques ne protègent pas suffisamment

Plus de 60 %. C’est le taux de masques de protection respiratoire qui sont jugés pas suffisamment efficaces en Suisse. Le constat est dressé conjointement par le Bureau de prévention des accidents et la Suva, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Les deux entités ont lancé des procédures administratives contre les importateurs et les distributeurs de masques défaillants. Objectif : retirer ou interdire de la vente les masques qui n’ont pas passé les tests. / ygr

Les précisions de Yoann Graber :