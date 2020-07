Neuchâtel : le Dispensaire des rues revoit son aide

Le Dispensaire des rues de Neuchâtel distribuait depuis le 27 mai devant sa porte des paquets alimentaires, des bons et des kits de protection sanitaire aux plus démunis. Cette action devait se prolonger jusqu’à la fin de l’année mais elle a pris fin le 1er juillet. La décision n’a pas été facile à prendre pour les responsables de l’association caritative mais elle était inévitable. La difficulté à respecter les mesures sanitaires, la promiscuité avec les commerces voisins et un manque de ressources financières sont les raisons principales de l’arrêt de cette aide alimentaire et sanitaire dans l’espace public. Le Dispensaire des rues de Neuchâtel réorganise actuellement son action et cherche des solutions. Les explications de Yoann Graber :