L’ombre d’un référendum refait surface aux Jeunes-Rives

Mise devant le fait accompli, la droite a d’abord regretté que le consensus trouvé après des années de discussions soit ainsi remis en cause. Elle a ensuite tenté de s’opposer à toute échéance, puis de renvoyer le dossier en commission, sans succès. Tout au plus, a-t-elle pu sous-amender le texte pour que les mesures compensatoires au parking y soient ajoutées. Il n’en fallait pas plus pour que ressurgisse l’ombre d’un référendum.