Neuchâtel s’adapte au coronavirus pour l’été

Si l’épidémie de coronavirus est sous contrôle dans le canton avec moins d’un cas par jour détecté, la propagation du virus reste sous surveillance. Le Canton de Neuchâtel a présenté vendredi un nouveau dispositif pour l’été qui doit permettre de détecter tout signe d’une reprise de l’épidémie. Quatre stades d’évolution ont été identifiés : la flambée (dans un EMS ou une entreprise par exemple), le foyer de transmission persistant et localisé géographiquement et la reprise massive de l’épidémie. Le Canton compte sur des « mesures spécifiques et graduelles », comme la mise en quarantaine, le dépistage, la distanciation collective et le renforcement du système hospitalier, notamment.