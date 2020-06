Val-de-Travers crée un fonds solidaire

Le Conseil général de Val-de-Travers a décidé vendredi soir de la création d’un fonds de solidarité. Le capital initial s’élève à 53'000 francs pour aider les personnes fragilisées par la pandémie de Covid-19. Le fonds se présente sous forme de subventions versées aux sections neuchâteloises d'entités sociales comme Cora, le Guichet social régional, Caritas, le Centre social protestant, la Croix-Rouge et ProSenectute. Elles seront chargées d’assurer la distribution d’aides financières et alimentaires pour les plus démunis. /comm-sab