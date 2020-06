« Cet été ne fais pas tes valises ! »

Promouvoir la région auprès des Neuchâtelois, c’est l’objectif du Canton de Neuchâtel et de ses partenaires touristiques. GastroNeuchâtel, Hôtellerie Suisse Neuchâtel-Jura, Tourisme neuchâtelois et l'Etat lancent une campagne locale pour inciter les habitants à rester dans la région pendant les vacances et à découvrir ou redécouvrir son charme.

Un site internet regroupant l’ensemble des activités a été créé et des images détournées ont été utilisées. Le Creux-du-Van devient par exemple le Colisée de Rome et la Chaux-de-Fonds prend des airs de New York.