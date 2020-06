L’urbanisme horloger pose ses atouts touristiques pour l’été

L’urbanisme horloger doit rimer avec vacances d’été. C’est la volonté affichée ce lundi par les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Fondation pour la mise en valeur de ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les urbanismes uniques au monde, les infrastructures culturelles et surtout leur proximité avec la nature et les chemins de randonnées seront mis en avant dans une campagne de communication à l’échelle du pays. Des spots TV sur les chaînes romandes et alémaniques de la SSR mais aussi des encarts publicitaires dans divers journaux sont au programme. Le coût de l’opération est évalué entre 50'000 et 60'000 francs. En parallèle, un concours photos et un autre du meilleur blog seront lancés.





Un accueil amélioré grâce au COVID-19 ?

Aux yeux des différents responsables de la campagne, la crise liée au coronavirus offre une opportunité pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle de se profiler davantage. Pourtant, même onze ans après l’inscription à l’UNESCO, les deux cités restent fortement industrielles, avec souvent un bon nombre de restaurants ou de commerces qui ferment leurs portes durant les vacances d’été.

Cela pourrait être différent cette année après les mois de fermeture de ce printemps. Théo Huguenin-Elie, conseiller communal en charge du tourisme à La Chaux-de-Fonds, explique que certains tenanciers semblent changer leurs plans. Certaines particularités au niveau de l’espace public chaux-de-fonnier sont d’ailleurs annoncées, pour l'instant sans davantage de détails. La tendance positive se dessine également au Locle où les hôtels et hébergements étaient tous complets durant le week-end de Pentecôte. De bon augure pour cet été ? /lre