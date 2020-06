«Cet été, l’événement c’est vous»

« Cet été à Neuchâtel, l’ambiance c’est vous » Le Conseil communal de la Ville en est persuadé. Malgré l’annulation des festivals, mesures d’hygiène obligent, l’exécutif compte sur les habitants et les touristes pour mettre l’ambiance cet été. Pour ce faire, la Ville a pris des mesures. Elle a notamment agrandi les terrasses des restaurants quand c’était possible. Le Conseil communal a par ailleurs inauguré ce lundi une enseigne géante #Neuchâtel sur l’esplanade du Mont-Blanc. L’idée est que la population et les touristes se prennent en selfie. Autre inauguration, celle d’une table panoramique sur l’esplanade de la Collégiale.