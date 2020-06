Viteos et Eli10 s’associent

Petite révolution dans le monde du marché de l’électricité dans le canton de Neuchâtel. Viteos et Eli10, toutes deux en main de plusieurs communes Neuchâtel, ont décidé d’associer leurs forces et leurs compétences pour répondre aux défis qui les attendent, notamment la stratégie énergétique 2050 et l’ouverture du marché de l’électricité. Pas de fusion en revanche, chaque entité garde son identité propre. À elle deux, Viteos et Eli10 offrent leur service à 65% de la population neuchâteloise en ce qui concerne l’électricité et 69% pour ce qui est de l’eau. La première compte 341 employés, la seconde quarante. Aucun licenciement n’est prévu.

Ce rapprochement doit permettre aux deux sociétés de faire des économies d’échelle et d’augmenter leur clientèle, essentiellement du côté des grands consommateurs d’énergie. Les deux sociétés souhaitent également offrir de nouveaux services, principalement dans le domaine du renouvelable. /sma