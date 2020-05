Slow-Val annulé

C’est une annulation de plus liée à la pandémie de Covid-19. Le comité d’organisation du Slow-Val a renoncé à mettre sur pied sa manifestation, qui devait avoir lieu dimanche 13 septembre dans la vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel. Le Slow-Val se tient uniquement les années paires, soit tous les deux ans, pour éviter d’entrer en conflit avec d’autres événements destinés à la mobilité douce. Une nouvelle édition est d’ores et déjà programmée pour le 11 septembre 2022. /comm-mne