Pas de bac pour les lycéens neuchâtelois cette année

Pas d'exmanes pour les lycéens neuchâtelois cette année. Le Département de l’éducation et de la famille a décidé lundi d’annuler les examens de maturité gymnasiale. Cette décision fait suite à celle du Conseil fédéral du 29 avril laissant aux cantons la liberté de maintenir ou non la session ordinaire de ces examens. Le Conseil d’Etat estime que la prise en compte des notes de l’année est suffisante pour évaluer les compétences des lycéens et garantir l’aptitude aux études universitaires.

Le Conseil d'Etat précise que certains élèves restent soumis à des examens. Il s’agit notamment des étudiants qui suivent la formation en maturité spécialisée option pédagogique, et celles et ceux qui suivent les cours préparatoires pour l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée.





Encore certaine incertitudes



La Conférence intercantonale des directions de l’instruction publique (CDIP) doit encore se prononcer sur le maintien ou non des examens de certificat de culture générale et des autres options de maturité spécialisée. Il y a une semaine, la Confédération avait décidé d’annuler les examens scolaires pour les attestations fédérales de formation professionnelle (AFP), les certificats fédéraux de capacité (CFC) et la maturité professionnelle. /comm-jha