La FNAAC craint un désert culturel

Le monde de la culture est à l’arrêt avec la pandémie du coronavirus. La Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels (FNAAC) craint que cette situation perdure et que l’on se retrouve dans un désert culturel. Elle estime que les mesures mises en place sont faibles, d’autant plus qu’elles sont limitées dans le temps. Pour la FNAAC, le domaine de la culture ne peut pas être évalué de la même manière que d’autres secteurs au niveau de la reprise. Les reports en cascade d’événements vont laisser place à très peu de places pour les nouvelles créations.

De plus, l’arrêt total a pour conséquence d’empêcher toute production à venir puisque les conditions d’octroi des soutiens publics et parapublics sont conditionnées à un ou plusieurs lieux de diffusion.





Des aides spécifiques et durables

La FNAAC demande au Canton et à la Confédération d’agir au travers de mesures spécifiques et durables. Pour elle, le milieu de la culture a besoin d’aides au chômage étendues et d’une augmentation des APG à hauteur du minimum vital. Des demandes qui rejoignent dans les grandes lignes celles des indépendants.

Concernant les festivals et les lieux culturels, ils devraient pouvoir faire valoir les pertes d’exploitation qu’ils subissent afin d’être indemnisés.

Même si ces mesures sont acceptées, cela ne suffira pas, selon la FNAAC. La reprise des activités ne pourra pas se faire du jour au lendemain, puisque les créations prennent du temps et qu’il faut ensuite trouver un lieu pour se produire. Raison pour laquelle la Fédération demande au Canton de proposer au plus vite une aide pour la culture via le 1% de son budget. Une proposition faite lors des Etats généraux de culture en septembre 2018 et qui devrait être discutée dans le cadre de la révision de la loi sur la culture. La FNAAC demande d’agir au plus vite, quitte à ne pas attendre cette révision. /sma