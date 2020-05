La prévention du suicide en milieu confiné

On le sait, le semi-confinement lié au Covid-19 a un gros impact sur la santé mentale. La prévention du suicide notamment est particulièrement importante, mais elle-même est compliquée par les mesures sanitaires. L’association STOP SUICIDE, qui s’adresse aux jeunes de toute la Suisse Romande, lance une nouvelle campagne de prévention lundi. Exceptionnellement, celle-ci se déroule uniquement en ligne, du moins pour le moment. Et sans contact direct avec le public, il est plus compliqué de faire passer le message. C'est ce qu'explique Sophia Perez, responsable de la campagne de prévention de STOP SUICIDE :